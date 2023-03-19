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19.03.2023  20:56   Дмитро Колонєй

Польща вступить у конфлікт з Росією, якщо Україна програє війну - Ян Росцишевський (відео)

Таку заяву Посол Польщі у Франції Ян Емерік Росцишевський зробив на французькому телеканалі LCI.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на TrueUA.info, під час телеефіру Посол Польщі у Франції Ян Емерік Росцишевський заявив, що у разі програшу України у війні, його країна змушена буде вступити у збройний конфлікт із Росією. 
 
"Якщо Україна не зможе захистити свою незалежність, у нас не залишиться іншого вибору, окрім як вступити в конфлікт", — сказав дипломат.
 
Емерік Росцишевський також додав, що Україні "важливо перемогти", адже ця війна є битвою за базові цінності та культуру Заходу.
 

 


Источник:   TrueUA.info
 Тэги:  агрессия россии, польща, україна
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