Польща вступить у конфлікт з Росією, якщо Україна програє війну - Ян Росцишевський (відео)

19.03.2023 20:56 Дмитро Колонєй

Таку заяву Посол Польщі у Франції Ян Емерік Росцишевський зробив на французькому телеканалі LCI.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на TrueUA.info, під час телеефіру Посол Польщі у Франції Ян Емерік Росцишевський заявив, що у разі програшу України у війні, його країна змушена буде вступити у збройний конфлікт із Росією.

"Якщо Україна не зможе захистити свою незалежність, у нас не залишиться іншого вибору, окрім як вступити в конфлікт", — сказав дипломат.

Емерік Росцишевський також додав, що Україні "важливо перемогти", адже ця війна є битвою за базові цінності та культуру Заходу.