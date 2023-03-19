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19.03.2023  19:57   Дмитро Колонєй

Солдат ворожої армії застрелився, не витримавши обставин війни (відео)

Про низький моральний стан загарбників йдеться у перехопленні воєнної розвідки.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, військовослужбовець окупаційної армії розповідає про низький морально-психологічний стан солдатів:
 
  • «да, пришел с наряда, нах*й, автомат взял, нах*й, голову разх*ярил и все»;
  • командир підрозділу списав самогубство солдата на загибель в бою, щоб родині заплатили 5 мільйонів;
  • ▪️ «видишь, даже о семье не подумал…ну потому что всё за*бало».

 


Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  агрессия россии, перехоплення, україна
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