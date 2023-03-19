Солдат ворожої армії застрелився, не витримавши обставин війни (відео)

Про низький моральний стан загарбників йдеться у перехопленні воєнної розвідки.
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День сприяє спілкуванню, проте може виникати спокуса прийняти бажане за дійсне, тож від спонтанних радикальних кроків краще утриматися.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Третьої неділі березня наші комунальники відзначатимуть своє професійне свято - День працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення.
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