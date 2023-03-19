19.03.2023 19:07 Дмитро Колонєй

В Україні може впасти гривня: коли саме спрогнозували експерти

Економісти прогнозують неминуче падіння гривні.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Економіка 24 з початку року курс гривні щодо долара сильно змінився. Якщо у січні вартість долара не опускалася нижче 40 гривень, то вже наприкінці лютого – на початку березня курс становить 38,7 гривні. За словами словами члена Ради НБУ Василя Фурмана гривня зміцніла.

Чому зміцніла гривня

Населення припинило тиснути на ринок. Це через те, що отримано більше доходів наприкінці минулого року. Відтак у лютому 2023 року українці скоротили купівлю валюти на 59,2 мільйона доларів порівняно з січнем. Зменшився попит на готівкову валюту. Українці почали частіше конвертувати гривневі вклади в доларові для розміщення на депозитах. Вплив сезонного фактора, адже наприкінці зими та на початку весни пропозиція долара на ринку зазвичай збільшується завдяки аграріям, які закуповують пальне та посівні матеріали. Нацбанк у 2023 році підвищив нормативи обов'язкового резервування банками. Відповідно, це спонукало збільшити ставки за депозитами у гривні. Підвищуються ще й ставки за гривневими ОВДП. Максимальна прибутковість цього інструменту становить вже 19,75% річних. Не менш важливими факторами є успішне виконання моніторингової програми з МВФ та нова кредитна програма.

Чи очікувати різкої зміни курсу

За словами керівника служби продажу казначейських продуктів "Банк Авангард" Юрія Крохмаля, зараз різкої зміни курсу не очікується. Відповідно, офіційний курс долара складатиме 36,6 гривні й по ньому НБУ купуватиме та продаватиме валюту на міжбанку.

Коли та чому може впасти гривня

Наприкінці року можливе послаблення гривні в межах 10%. Все через те, що в держбюджеті 2023 року курс закладений на рівні 42,2 гривні за долар у середньому за рік.

Але це не означає, що динаміка курсу готівкового ринку буде такою самою, як і міжбанківського. Оскільки готівковий курс залежатиме від достатньої пропозиції саме готівкової валюти, що точно прогнозувати неможливо, – каже Юрій.

Крім того, подальша ситуація із переважання пропозиції готівки на ринку й імовірне скасування НБУ певних обмежень вирішать чи порівняється готівковий курс із міжбанківським.



