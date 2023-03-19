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19.03.2023  18:30   Дмитро Колонєй

Ворог продовжує спроби прорвати оборону наших військ на Харківщині

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 19 березня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Продовжують спроби прорвати оборону наших військ на Харківщині окупанти
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, ворог обстріляв 14 селищ Харківщини.
 
  • На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Протягом доби ворог здійснив обстріли районів 9 населених пунктів Харківщини: Глибоке, Красне, Вовчанськ, Колодязне, Кам’янка, Красне Перше, Дворічна, Западне та Кіндрашівка.
  • На Куп’янському напрямку противник продовжує спроби прорвати оборону наших військ. Здійснив артилерійські обстріли районів 5 населених пунктів Харківщини: Веселе, Куп’янськ, Крохмальне, Піщане та Берестове.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти на ранок 19 березня обстріляли щонайменше 13 населених пунктів Харківщини.
 

 


Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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