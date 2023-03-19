Ворог продовжує спроби прорвати оборону наших військ на Харківщині

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Гороскоп на 19 березня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки День сприяє спілкуванню, проте може виникати спокуса прийняти бажане за дійсне, тож від спонтанних радикальних кроків краще утриматися.

Прогноз погоди у Харкові на 19 березня З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.