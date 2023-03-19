19.03.2023 08:37 Рита Парфенова

Окупанти обстріляли щонайменше 13 населених пунктів Харківщини

Ворог не припиняє обстрілів населених пунктів Харківської області на Слобідському та Куп’янському напрямках.

Про це повідомили РЕДПОСТ з посиланням на Генштаб ЗСУ. Протягом доби з 18 по 19 березня військові рф обстріляли щонайменше 13 населених пункти Харківщини.

На Слобожанському напрямку оперативна обстановка залишається сталою. Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Стариця, Вовчанськ і Великий Бурлук на Харківщині.



На Куп’янському напрямку противник продовжує спроби прорвати оборону наших військ. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Путникове, Красне Перше, Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ, Крохмальне та Берестове Харківської області.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у селі Яремівка Ізюмського району двоє чоловіків отримали важкі травми від вибуху невідомого вибухонебезпечного предмета (ймовірно граната).



