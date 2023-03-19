Ігор Терехов привітав комунальників із професійним святом

Харківській міській голова Ігор Терехов привітав комунальників із Днем працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення.
Своє вітання харківським комунальникам мер міста опублікував у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.
«Славні комунальники міста Харкова!
Війна, ніби лакмусовий папір, проявила й по-новому висвітлила кожного з нас. Ви, як і всі, мали можливість поїхати з міста, але попри невідомість 24 лютого минулого року пішли на роботу.
Під обстрілами ви лагодили вщент розбиті й зруйновані комунікації, розчищали вулиці, вивозили сміття, забезпечували роботу транспорту, розбирали завали після «прильотів», повертали світло, тепло та воду у домівки містян. Адже бути харківʼянином значить бути героєм у своїй справі: на полі бою і в тилу.
Я радий працювати з такою командою і щиро вдячний за ваші невтомні зусилля та відданість професії.», – написав він.
Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківський міський голова Ігор Терехов привітав з Днем українського добровольця всіх, хто а покликом серця пішли боронити рідну землю від ворогів.
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День сприяє спілкуванню, проте може виникати спокуса прийняти бажане за дійсне, тож від спонтанних радикальних кроків краще утриматися.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Третьої неділі березня наші комунальники відзначатимуть своє професійне свято - День працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення.
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