Тяжке поранення отримала мешканка Харківщини внаслідок обстрілів селища військовими рф

Ворог продовжує тероризувати мирне населення Харківщини, обстрілюючи прикордонні населені пункти області.
У смт Дворічна внаслідок обстрілу осколкові поранення отримала 51-річна жінка. Вона госпіталізована у досить важкому стані. Лікарі борються за її життя.
Також обстрілами були пошкоджені приватні будинки та господарські споруди.
Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби під артилерійським вогнем окупантів перебували щонайменше 13 населених пунктів. Серед них: Куп'янськ, Дворічна, Вовчанськ, Ветеринарне, Гряниківка та ін.
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