Розмінування Харківщини: сапери працювали у п’яти районах області

Протягом доби 13 березня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 88 вибухових предметів.
У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.
18 березня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 2,1 га території в Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області, а також 100 м ліній електропередач.
Саперами виявлено та знешкоджено 45 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів.
До робіт залучалося 6 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 31 особа особового складу та 12 одиниць техніки.
Починаючи з 8 вересня 2022 року, піротехніки обстежили близько 1924,9 га території, 256,8 км автомобільних доріг, 810,8 км ЛЕП, 159,2 км залізничних колій та 188,8 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 52 тис. 973 ВНП.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у селі Яремівка Ізюмського району двоє чоловіків отримали важкі травми від вибуху невідомого вибухонебезпечного предмета (ймовірно граната).
Комментариев: 0
День сприяє спілкуванню, проте може виникати спокуса прийняти бажане за дійсне, тож від спонтанних радикальних кроків краще утриматися.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Третьої неділі березня наші комунальники відзначатимуть своє професійне свято - День працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення.
влажность:
давление:
ветер: