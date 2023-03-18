18.03.2023 13:45 Віталій Хінєвіч

Знайшли ворожий боєприпас: на Харківщині двоє людей постраждали внаслідок вибуху

У селі Яремівка Ізюмського району стався вибух вибухонебезпечного предмета.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.

Повідомляється, що 18 березня люди знайшли залишений окупантами боєприпас та вирішили провести з ним деякі маніпуляції.

Внаслідок цих дій двоє чоловіків отримали серйозні травми, за їхнє життя борються медики.

Правоохоронці встановлюють усі деталі події.

«Шановні харків’яни, вкотре звертаємось до Вас з проханням суворо дотримуватись заходів мінної безпеки. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією.

У разі виявлення підозрілого предмета в жодному разі не чіпайте його та повідомте про знахідку в ДСНС або до Національної поліції за телефонами "101", "102" або "112"»,- зазначили рятувальники.



