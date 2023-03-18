Рівень радіації у Харкові та області на 18 березня

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Гороскоп на 18 березня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Прийняття важливих рішень сьогодні протипоказане, а «витання у хмарах» може призвести до непорозумінь і навіть травматичності.

Прогноз погоди у Харкові на 18 березня Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Без опадів.