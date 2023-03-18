18.03.2023 12:50 Віталій Хінєвіч

Представився лікарем: харків'янин обманом заволодів грошима мешканки Чернігівщини

До поліції звернулася 65-річна жінка, яка повідомила, що постраждала від дій невідомого шахрая.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Чернігівської області.

Зазначається, що незнайомець зателефонував до неї та назвався лікарем. За його словами, онука пенсіонерки потрапила у ДТП, і для її порятунку терміново потрібні кошти на операцію.

Схвильована пенсіонерка погодилася допомогти і продиктувала співрозмовнику свою адресу, за якою він може прийти по гроші. Незабаром до її будинку прийшов невідомий, якому вона віддала 2700 доларів США та 10 тисяч гривень.

Пізніше жінка зателефонувала до родичів, які запевнили її, що з онукою все гаразд. Зрозумівши, що її ошукали, потерпіла звернулася до поліції.

В ході проведення розшукових заходів поліцейські встановили та затримали зловмисника. Ним виявився 18-річний мешканець Харкова. У молодика вилучено речові докази причетності до шахрайства.

Поліція затримала підозрюваного у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому інкримінують скоєння злочину, передбаченого частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Її максимальна санкція передбачає позбавлення волі на строк до трьох років.

Також поліція перевіряє затриманого на причетність до аналогічних злочинів на території області. Досудове розслідування триває.



