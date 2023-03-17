17.03.2023 15:30 Віталій Хінєвіч

Киянин мав намір продати мешканцю Харківщини зброю

57-річний чоловік виставляв вогнепальну зброю для продажу на аукціоні в мережі Інтернет та переправляв покупцям поштою.

Фото: Поліція Харківської області

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний знайшов ймовірного покупця зброї, яким виявився мешканець міста Мерефа Харківського району. Обговоривши умови та вартість товару, зловмисник у грудні переправив чоловіку обріз гвинтівки «Мосіна» калібру 7,62 мм. У такий же спосіб покупець 11 березня замовив та отримав пістолет «ТТ».

- 14 березня під час санкціонованого обшуку оперативники відділу поліції № 3 ХРУП № 1, управління карного розшуку ГУНП в Харківській області спільно з СБУ та працівниками Харківської окружної прокуратури Харківської області за місцем мешкання підозрюваного виявили арсенал зброї, - зазначив начальник відділу поліції Олександр Горбачов.

Правоохоронці вилучили 3 пістолети, карабін, 2 корпуси гранати Ф1, кулемет, гвинтівку, пістолет-кулемет, набої, 3 пластикові банки з речовиною зовні схожою на порох та інше.

Вилучені речові докази направлені на експертне дослідження.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 7 років.

Раніше РЕДПОСТ писав, що колаборантку , яка вела фінанси окупантів, викрила СБУ на Харківщині.



