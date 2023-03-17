17.03.2023 11:02 Рита Парфенова

Колаборантку, яка вела фінанси окупантів, викрила СБУ на Харківщині

Під час окупації регіону жінка вела фінансовий і кадровий учет для російських загарбників.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу.

Чергову колаборантку викрили у Чугуїві: зловмисницею виявились 46-річна місцева жителька.

Під час окупації міста вона добровільно погодилась на пропозицію керівника окупаційної адміністрації стати «начальником відділу бухгалтерського обліку та звітності Військово-цивільної адміністрації Вовчанського району Харківської області».



На цій «посаді» колаборантка перевіряла фінансові документи та підписувала їх, готувала усі документи фінансового характеру відповідно до російських форм та зразків.



Також вона постійно намагалась залучати місцевих жителів до лав псевдоустанови. Жінка особисто займалась підбором кадрів, які мали забезпечувати діяльність новоствореного незаконного органу.



За це зловмисниця щомісячно одержувала «зарплату» у російських рублях.



Співробітники спецслужби викрили та затримали пособницю окупантів під час оперативного відпрацювання деокупованих територійХарківської області.



Наразі їй повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.



Зловмисниці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



Викриття колаборантки проводили співробітники Управління СБУ в Харківській області спільно з ГУНП Харківської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.



