17.03.2023 10:47 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 17 березня

За добу офіційно зареєстровано 22 випадки зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за добу у Харкові та області діагностували 59 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 317 200 осіб. Одужало 309 422 осіб, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 454 особи. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, ніхто не помер.

Діагноз «коронавірус» фіксували в усіх районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 26 осіб (із них 22 - мешканці міста Харкова). П'ятнадцять позитивних результатів зареєстровано у Красноградському, сім - у Богодухівському, 4 - у Чугуївському, три – у Лозівському та по два - в Ізюмському й Куп'янському районах області.

Раніше РЕДПОСТ повідомляв про статистику коронавірусу в Харкові та області на 16 березня.



