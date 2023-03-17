17.03.2023 10:14 Рита Парфенова

Українці обрали в Дії, як перейменувати Південну залізницю

Оголошені результати голосування за нову назву для Південної залізниці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство цифрової трансформації України, найбільше голосів набрала назва Харківська залізниця.

Усього в опитуванні взяли участь понад 860,4 тисячі користувачів.

Голоси розподілились так:

Харківська залізниця — 335,6 тисяч голосів;

Слобожанська залізниця — 234,7 тисяч голосів;

Східна залізниця — 232,5 тисячі голосів;

Слобідська залізниця — 57,4 тисячі голосів.



Опитування відбулося в межах масштабного проєкту Укрзалізниці «Залізна українізація». Головна мета — повністю дерусифікувати українські залізні шляхи та позбутися всіх радянських та російських назв, символів і написів.



Раніше РЕДПОСТ писав, що харків'ян закликають проголосувати смайликом «ух ти!» за перемогу школи №26 у всеукраїнському конкурсі.



