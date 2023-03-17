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17.03.2023  10:14   Рита Парфенова

Українці обрали в Дії, як перейменувати Південну залізницю

Оголошені результати голосування за нову назву для Південної залізниці.

нова назва для Південної залізниці
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство цифрової трансформації України, найбільше голосів набрала назва Харківська залізниця.
 

Усього в опитуванні взяли участь понад 860,4 тисячі користувачів.

Голоси розподілились так:     
Харківська залізниця — 335,6 тисяч голосів;
Слобожанська залізниця — 234,7 тисяч голосів;
Східна залізниця — 232,5 тисячі голосів;
Слобідська залізниця — 57,4 тисячі голосів.

Опитування відбулося в межах масштабного проєкту Укрзалізниці «Залізна українізація». Головна мета — повністю дерусифікувати українські залізні шляхи та позбутися всіх радянських та російських назв, символів і написів.

Раніше  РЕДПОСТ писав, що харків'ян закликають проголосувати  смайликом «ух ти!» за перемогу школи №26 у всеукраїнському конкурсі.


Источник:   Мінцифри
 Тэги:  голосування, дія, харків
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