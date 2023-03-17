Українці обрали в Дії, як перейменувати Південну залізницю

Оголошені результати голосування за нову назву для Південної залізниці.
Усього в опитуванні взяли участь понад 860,4 тисячі користувачів.
Голоси розподілились так:
Харківська залізниця — 335,6 тисяч голосів;
Слобожанська залізниця — 234,7 тисяч голосів;
Східна залізниця — 232,5 тисячі голосів;
Слобідська залізниця — 57,4 тисячі голосів.
Опитування відбулося в межах масштабного проєкту Укрзалізниці «Залізна українізація». Головна мета — повністю дерусифікувати українські залізні шляхи та позбутися всіх радянських та російських назв, символів і написів.
Раніше РЕДПОСТ писав, що харків'ян закликають проголосувати смайликом «ух ти!» за перемогу школи №26 у всеукраїнському конкурсі.
Комментариев: 0
День хороший для ділових та активних людей, головне – уникайте різкості у спілкуванні, яка може звести нанівець усі ваші починання, обернувшись конфліктом.
17 березня на території міста Харкова та області хмарно з проясненнями. Вночі та вранці невеликий дощ. Вдень без істотних опадів.
В Україні вшановують тих, до чиїх завдань входить «комплектація» армії – сьогодні День мобілізаційного працівника.
влажность:
давление:
ветер: