Голосуйте вподобайкою: харківська школа вийшла у фінал всеукраїнського конкурсу

Харків'ян закликають проголосувати смайликом «ух ти!» за перемогу школи №26 у всеукраїнському конкурсі.
Як повідомили РЕПОСТ у міськраді, Харківська школа №26 знаходиться за один крок від перемоги у проєкті «Зміни заклад освіти за 7 місяців».
Школа з перших днів війни займається волонтерством, проведенням благодійних акцій для Харківського військового шпиталю, військових у Соледарі та Бахмуті, мешканців деокупованих територій Старосалтівської громади.
Школа єдина з усього Сходу України вийшла до фіналу проєкту, перемога у якому дозволить створити ресурсну кімнату та спортивний майданчик за грантові кошти.
Учасники просять харків’ян пройти за посиланням на сторінку в «Фейсбук» та поставити реакцію «овва!», тобто смайлик «ух ти!». Ця реакція - голос за нашу харківську школу! Голос за Харків - це саме така реакція. Просто лайк чи інша реакція зарахується іншій школі. Голосування триватиме до 22 березня.
Посилання для голосування
Школа потребує ресурсної кімнати творчості «Співдія», також потрібно облаштувати спортивний майданчик з альтанкою, оновити бази компʼютерного парку.
Раніше РЕПОСТ писав, що у Харкові пройдуть різноманітні спортивні тренування у безпечному місці.
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