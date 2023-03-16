    
Главная Новини Харкова Освіта Голосуйте вподобайкою: харківська школа вийшла у фінал всеукраїнського конкурсу
16.03.2023  17:58   Рита Парфенова

Голосуйте вподобайкою: харківська школа вийшла у фінал всеукраїнського конкурсу

Харків'ян закликають проголосувати смайликом «ух ти!» за перемогу школи №26 у всеукраїнському конкурсі.

Харківська ЗОШ № 26

Як повідомили РЕПОСТ у міськраді, Харківська школа №26 знаходиться за один крок від перемоги у проєкті «Зміни заклад освіти за 7 місяців».

Школа з перших днів війни займається волонтерством, проведенням благодійних акцій для Харківського військового шпиталю, військових у Соледарі та Бахмуті,  мешканців деокупованих територій Старосалтівської громади.

Школа єдина з усього Сходу України вийшла до фіналу проєкту, перемога у якому дозволить створити ресурсну кімнату та спортивний майданчик за грантові кошти.

Учасники просять харків’ян пройти за посиланням на сторінку в «Фейсбук» та поставити реакцію «овва!», тобто смайлик «ух ти!». Ця реакція - голос за нашу харківську школу! Голос за Харків - це саме така реакція. Просто лайк чи інша реакція зарахується іншій школі. Голосування триватиме до 22 березня.

Посилання для голосування

Школа потребує ресурсної кімнати творчості «Співдія», також потрібно облаштувати спортивний майданчик з альтанкою, оновити бази компʼютерного парку.

Раніше РЕПОСТ писав, що у Харкові пройдуть різноманітні спортивні тренування у безпечному місці.

 


Источник:   ХМР
 Тэги:  голосування, школа, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.03 Суспільство Вихідний чи ні: українці в Дії визначилися щодо 8 березня
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 