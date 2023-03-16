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16.03.2023  18:27   Рита Парфенова

Сили оборони відбили черговий наступ на село у Харківській області

На Куп’янському напрямку військові рф вели безуспішні наступальні дії у районі населеного пункту Гряниківка.

Війна в Україні

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Генштаб ЗСУ, додавши що протягом доби окупанти обстріляли щонайменше 11 населених пунктів Харківщини

На Слобожанському напрямку ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Леміщине, Козача Лопань, Глибоке, Гатище, Бударки, Амбарне, Кам’янка та Западне.

На Куп’янському напрямку противник обстріляв з артилерії райони населених пунктів Дворічна, Гряниківка і Крохмальне.

Раніше РЕДПОСТ писав, що понад 570 тисяч гектарів посівних площ області є небезпечними для проведення будь-яких робіт.


Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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