16.03.2023 10:51 Дмитро Колонєй

На Харківщині треба розмінувати майже 600 тисяч гектарів

Наразі тривають перемовини щодо отримання експериментальної техніки для проведення розмінування на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ХОВА, за словами очільника військвої адміністрації Олега Синєгубова, понад 570 тисяч гектарів посівних площ області є небезпечними для проведення будь-яких робіт.

«Відповідно до рекомендацій профільних служб та військових, понад 250 тисяч гектарів ми можемо розміновувати вже зараз. Ця інформація подана до Міністерства економіки, яке займається питаннями гуманітарного розмінування», - зазначив Олег Синєгубов.

Попри активні бойові дії, польові роботи на Харківщині проводились. За минулий рік було зібрано 2,4 мільйона тонн зернових та зернобобових культур. Цей обсяг задовольнив експорт і внутрішню потребу.

«Внаслідок дій окупантів постраждали більш ніж 270 підприємств у галузі тваринництва та рослинництва. Також пошкоджено або знищено 322 одиниці сільськогосподарської техніки. Попри це підприємства продовжують працювати там, де дозволяє безпекова ситуація», - підкреслив директор Департаменту агропромислового розвитку Харківської ОВА Андрій Дорожко.

Нагадаємо, цього року весняно-польові роботи проведуть на площі 634 тисячі гектарів. Це на 18% більше, ніж торік. А озимину засіяли на площі 213 тисяч гектарів.



