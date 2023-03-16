16.03.2023 19:08 Рита Парфенова

Харків'ян закликають вакцинуватися від кору

Медики Харківщини наголошують на необхідності вакцинації проти кору.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, від початку року в Україні почали реєструвати перші випадки захворювання на кір. У Харківській області наразі немає захворілих, проте небезпека залишається для невакцинованих від цього вірусу.

Про це повідомив директор Департаменту охорони здоров’я Харківської ОВА Максим Хаустов. Він нагадав, що кір – небезпечне вкрай заразне вірусне захворювання, що поширюється повітряно-крапельним шляхом дуже швидко. Вірус кору здатний жити в повітрі та на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення. Захворювання на кір може мати тяжкий перебіг і призвести до серйозних ускладнень – пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку (енцефаліту) тощо, а також до інвалідності та смерті.

«Специфічного лікування від кору немає. Єдиний спосіб запобігти ускладненням і смерті від кору — вакцинація. Двоетапна вакцинація проводиться дітям до 1 та 6 років. На Харківщині ми проводимо роз’яснювальну роботу із сімейними лікарями для того, щоб вони нагадували батькам про необхідність щеплення дітей від цієї хвороби» – сказав Максим Хаустов.

Також він зазначив, що всі пункти щеплення забезпечені вакциною КПК. Від початку 2023 року зроблено майже 3000 щеплень. На деокупованих територіях вакцина є у Великому Бурлуці, Липцях, Балаклії, Боровій, Ізюмі, Куп’янську та Печенігах.



