16.03.2023 19:44 Рита Парфенова

Патрульні затримали перехожого з наркотиками

Харківські патрульні виявили у перехожого значну кількість, імовірно, наркотичних речовин

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію.

Удень 16 березня, під час патрулювання на вулиці Мохнатської, увагу патрульних привернув чоловік, поведінка якого здалася правоохоронцям підозрілою.



Громадянин, побачивши патрульних, різко змінив напрямок руху. Інспектори звернулись до нього для перевірки.



Під час поверхневої перевірки патрульні виявили у чоловіка 6 зіп пакетів з синтетичною речовиною, замотаних в ізоклейку стрічку. З його слів ця речовина є наркотичною.



Для проведення відповідних слідчих дій на місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Надалі всі обставини події встановлюватимуть слідчі.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Південній Салтівці спіймали водія під наркотиками патрульні Харкова



