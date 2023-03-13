13.03.2023 15:27

На Південній Салтівці спіймали водія під наркотиками патрульні Харкова

Правоохоронці затримали зловмисника без прав керування.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланнмя на Патрульну поліцію, вдень 13 березня 2023 року на вулиці Ахієзерів, патрульні зупинили авто ВАЗ за порушення ПДР. Під час спілкування пз’ясувалося, що він під наркотиками. Тому йому було запропоновано пройти відповідний огляд, від якого огляду чоловік відмовився в присутності двох свідків.

Встановлено, що водій протягом року вже притягався до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані сп’яніння та судом був позбавлений права керування.

На кермувальника патрульні склали адміністративні протокол за ч.2 ст. 130 (Відмова від огляду на стан наркотичного сп’яніння) та за ч.5 ст. 126 (Повторне протягом року керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) КУпАП.

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