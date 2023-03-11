У Харкові чоловік підірвав себе гранатою

Трагедія у Харкові розігралася на Салтівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ТК Веха, на Салтівці в ніч на 11 березня 2023 року був знайдений труп чоловіка. Він вирішив піти з життя за допомогою гранати. Подробиці з'ясовуються.
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що під Харковом чоловік біля власного будинку підірвався на міні
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Будь-яка розумова і творча діяльність буде дивуватися легко, проте може виникати раптова дратівливість по відношенню до тих, хто (як вам здається) намагається на вас тиснути.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Удень і ввечері буде йти дощ.
Щорічно у другу суботу березня відзначається День землевпорядника України.
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