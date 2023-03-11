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11.03.2023  20:33   Дмитро Колонєй

У Харкові чоловік підірвав себе гранатою

Трагедія у Харкові розігралася на Салтівці.

Підірвав себе гранатою чоловік у Харкові

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ТК Веха, на Салтівці в ніч на 11 березня 2023 року був знайдений труп чоловіка. Він вирішив піти з життя за допомогою гранати. Подробиці з'ясовуються. 

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Підірвав себе гранатою чоловік у Харкові

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що під Харковом чоловік біля власного будинку підірвався на міні

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Источник:   ТК Веха
 Тэги:  вибух, смерть, харків
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