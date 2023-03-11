11.03.2023 21:01 Дмитро Колонєй

У Харкові пройшла акція «Відкрий для себе Т. Г. Шевченка»

Захід у Харкові був присвячений 209-й річниці з дня народження Кобзаря.



Міськрада

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту, акція «Відкрий для себе Т. Г. Шевченка» з нагоди 209-ї річниці з дня народження Кобзаря пройшла у ТРЦ «Нікольський».

Харків’ян ознайомили з фактами біографії поета, а всі охочі змагалися в конкурсах та в інтелектуальній вікторині.

У Харкові ім’ям Шевченка названі сад, театр, вулиця. Також у місті встановлений один з кращих пам'ятників Кобзарю у світі і намальований найбільший стінопис з його портретом. Оскільки зараз монумент у саду Шевченка закритий через обстріли, у департаменті вирішили символічно відкрити його для містян.

«У ТРЦ «Нікольський» було встановлене полотно з зображенням ліворуч пам'ятника Тарасові Шевченку, яке було закрите тематичними магнітами, а праворуч були надруковані відкриті рядки його вірша. Учасники акції могли забрати магніт на згадку і, таким чином, символічно «відкривали» для себе Тараса Шевченка, його творчість, яка має дуже великий вплив на розуміння сучасності», - пояснили у департаменті.



