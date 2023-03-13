13.03.2023 15:10 Віталій Хінєвіч

Коли в місті відновить роботу наземний електричний транспорт - коментар Ігоря Терехова

Харківський міський голова Ігор Терехов, спілкуючись з журналістами, повідомив, що всі профільні служби працюють над відновленням роботи в місті наземного електричного транспорту, передає РЕДПОСТ.



РЕДПОСТ

Ігор Терехов зазначив, що зараз триває спільна робота з «Харковобленерго» та Укренерго», яка дозволить якнайшвидше запустити наземний електричний транспорт.

«Є нестабільність електричної напруги. Сьогодні ми змушені були зупинити роботу однієї лінії метрополітену. Однак зараз метро працює згідно зі штатним розкладом», - повідомив Ігор Терехов.

Також він додав, що роботу наземного електротранспорту планується відновити в середу, 15 березня.

«За нашими приблизними даними, розраховує, що в середу вранці електронспорт буде на маршрутах міста. Але ще раз хочу сказати, що це дуже обережний прогноз», – резюмував Ігор Терехов.



