Коли в місті відновить роботу наземний електричний транспорт - коментар Ігоря Терехова

Харківський міський голова Ігор Терехов, спілкуючись з журналістами, повідомив, що всі профільні служби працюють над відновленням роботи в місті наземного електричного транспорту, передає РЕДПОСТ.
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Найкращий день для реалізації своїх задумів – зірки обіцяють, що результат порадує вас і навіть може виявитися вищим за очікуваний.
Вранці небо у Харкові буде ясним, і залишатиметься таким майже весь день, а ввечері його затягнуть хмари. Без опадів.
13 березня 1989 року було винайдено Всесвітнє павутиння (World Wide Web, WWW).
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