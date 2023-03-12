12.03.2023 13:59 Рита Парфенова

На проспекті Героїв Харкова – ДТП с постраждалими (фото)

У Салтівському районі Харкова трапилася дорожньо-транспортна пригода, у який тілесні ушкодження отримали дві жінки.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області, 11 березня сталося зіткнення двох автівок.

На проспекті Героїв Харкова 19-річний водій «BMW 335I» не впорався з керуванням та зіштовхнувся з автомобілем «Chevrolet Aveo» під керуванням 39-річного чоловіка.



Внаслідок ДТП «Сhеvrоlеt» перекинувся на дах. Тілесні ушкодження отримали дві пасажирки вказаного авто – 63-річні жінки. Їх доставили до лікарні.



Поліція проводить перевірку за фактом дорожньо-транспортної пригоди.



