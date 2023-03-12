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12.03.2023  13:59   Рита Парфенова

На проспекті Героїв Харкова – ДТП с постраждалими (фото)

У Салтівському районі Харкова трапилася дорожньо-транспортна пригода, у який тілесні ушкодження отримали дві жінки.

11 травня на проспекті Героїв Харкова зіштовхнулись автівки BMW 335I та Chevrolet Aveo

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області, 11 березня сталося зіткнення двох автівок.

На проспекті Героїв Харкова 19-річний водій «BMW 335I» не впорався з керуванням та зіштовхнувся з автомобілем «Chevrolet Aveo» під керуванням 39-річного чоловіка.

Внаслідок ДТП «Сhеvrоlеt» перекинувся на дах. Тілесні ушкодження отримали дві пасажирки вказаного авто – 63-річні жінки. Їх доставили до лікарні.

Поліція проводить перевірку за фактом дорожньо-транспортної пригоди.

11 травня на проспекті Героїв Харкова зіштовхнулись автівки BMW 335I та Chevrolet Aveo

Раніше РЕДПОСТ писав, що 9 лютого 28-річний водій автомобіля «ВАЗ» виїжджав із двору заднім ходом та скоїв наїзд на пішохода. Його затягнуло під авто.

 


Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  дтп, харків
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