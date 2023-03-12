    
Главная Новини Харкова Суспільство На Харківщині погіршення погодних умов: оголошено жовтий рівень небезпеки
12.03.2023  14:32   Рита Парфенова

На Харківщині погіршення погодних умов: оголошено жовтий рівень небезпеки

12 березня 2023 року на території Харківщини очікуються сильні пориви вітру.

У Харківській області 12 березня 2023 року оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

ДСНС України попереджає про про пориви вітру, повідомляє РЕДПОСТ.

«Вдень 12 березня в Україні, крім Закарпаття, пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий)», – йдеть у повідомленні.

Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць і стати причиною небезпечних ситуацій.

Мешанців міста та області просять бути обережними під час перебування на вулиці.

Раніше РЕДПОСТ повідомляв  прогноз магнітних бур на березень 2023 року.

 


Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  вітер, небезпека, погода, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 