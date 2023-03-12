12.03.2023 14:32 Рита Парфенова

На Харківщині погіршення погодних умов: оголошено жовтий рівень небезпеки

12 березня 2023 року на території Харківщини очікуються сильні пориви вітру.

ДСНС України попереджає про про пориви вітру, повідомляє РЕДПОСТ.



«Вдень 12 березня в Україні, крім Закарпаття, пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий)», – йдеть у повідомленні.



Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць і стати причиною небезпечних ситуацій.

Мешанців міста та області просять бути обережними під час перебування на вулиці.

Раніше РЕДПОСТ повідомляв прогноз магнітних бур на березень 2023 року.



