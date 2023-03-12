На Харківщині погіршення погодних умов: оголошено жовтий рівень небезпеки

12 березня 2023 року на території Харківщини очікуються сильні пориви вітру.
ДСНС України попереджає про про пориви вітру, повідомляє РЕДПОСТ.
«Вдень 12 березня в Україні, крім Закарпаття, пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий)», – йдеть у повідомленні.
Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць і стати причиною небезпечних ситуацій.
Мешанців міста та області просять бути обережними під час перебування на вулиці.
Раніше РЕДПОСТ повідомляв прогноз магнітних бур на березень 2023 року.
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