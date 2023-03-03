З 5 по 8 березня магнітна буря накриє всю планету: як це вплине на здоров'я

Лютий був важким місяцем для метеочутливих людей, і навряд чи березень буде набагато легшим.
Як повідомляє РЕДПОСТ, по прогнозам вчених з 5 по 8 березня 2023 року сонячне цунамі накриє всю планету. Сонячна активність викликає хвилювання геомагнітного поля. Метеопатам у цей час доведеться несолодко.
Наростати напругу розпочне ще ввечері 4 числа. Вже 5 березня потужність геошторму досягне 5 балів. Це буде затяжне сонячне цунамі, яке не дасть метеопатам жодної хвилини відпочинку.
З 8 березня магнітні бурі почнуть потроху слабшати, але цієї дати ще занадто сильні удари. Тому люди відчуватимуть ті самі симптоми, що й у попередні дні.
Магнітні бурі не найкраще позначаються на стані здоров'я метеочутливих людей. Вони відчувають слабкість, головний біль, перепади настрою. Все це позначається на емоційному стані. Тому під час сонячного цунамі підвищується дратівливість та агресивність, що може призвести до сварок із близькими людьми, колегами та навіть незнайомими.
Під час хвилювань геомагнітного поля найчастіше спостерігається загострення хронічних недуг. Організм стає більш чутливим до різних інфекцій, тому легше захворіти на застуду, вірусну або бактеріальну хворобу.
Негативні аспекти сонячного цунамі буде легше пережити, якщо прислухатися до порад:
Людям, які мають хронічні захворювання, варто бути уважними до свого здоров'я. В аптечці обов'язково мають бути потрібні препарати. В ідеалі перед сонячним цунамі проконсультуватись із лікарем.
Раніше РЕДПОСТ писав, що магнітна буря впливатиме на Землю протягом двох днів, з 26 по 27 лютого.
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