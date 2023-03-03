03.03.2023 12:32

З 5 по 8 березня магнітна буря накриє всю планету: як це вплине на здоров'я

Лютий був важким місяцем для метеочутливих людей, і навряд чи березень буде набагато легшим.

Як повідомляє РЕДПОСТ, по прогнозам вчених з 5 по 8 березня 2023 року сонячне цунамі накриє всю планету. Сонячна активність викликає хвилювання геомагнітного поля. Метеопатам у цей час доведеться несолодко.



Наростати напругу розпочне ще ввечері 4 числа. Вже 5 березня потужність геошторму досягне 5 балів. Це буде затяжне сонячне цунамі, яке не дасть метеопатам жодної хвилини відпочинку.



З 8 березня магнітні бурі почнуть потроху слабшати, але цієї дати ще занадто сильні удари. Тому люди відчуватимуть ті самі симптоми, що й у попередні дні.

Прогноз магнітних бур на березень 2023 року

Підвищена сонячна активність очікується з першого дня весни.

До 3 березня удари геошторму оцінюють у три бали, а ось наступного дня буде стрибок до чотирьох балів.

З 5 по 8 березня сонячне цунамі накриє всю планету. Це буде найважчий час для метеочутливих людей.

З 9 по 14 березня очікується порівняно спокійний період

15 березня буде магнітна буря, яку оцінюють у чотири бали.

У третій декаді березня геошторми середньої сили очікуються 24, 25 та 31 числа. У ці дні удари будуть не вищими за 3-4 бали.

27 березня вважається найнебезпечнішою датою. Магнітна буря досягне оцінки 7 балів.

Як захиститися від сонячного цунамі

Магнітні бурі не найкраще позначаються на стані здоров'я метеочутливих людей. Вони відчувають слабкість, головний біль, перепади настрою. Все це позначається на емоційному стані. Тому під час сонячного цунамі підвищується дратівливість та агресивність, що може призвести до сварок із близькими людьми, колегами та навіть незнайомими.



Під час хвилювань геомагнітного поля найчастіше спостерігається загострення хронічних недуг. Організм стає більш чутливим до різних інфекцій, тому легше захворіти на застуду, вірусну або бактеріальну хворобу.



Негативні аспекти сонячного цунамі буде легше пережити, якщо прислухатися до порад:

пити оптимальну кількість води;

скласти збалансоване меню та дотримуватися його;

спати щонайменше 7 годин уночі;

не виснажувати організм навантаженнями;

запобігати сваркам з оточуючими;

утриматися від керування транспортом;

мінімізувати час використання гаджетів;

гуляти на свіжому повітрі, частіше провітрювати кімнати;

прислухатися до свого організму.

Людям, які мають хронічні захворювання, варто бути уважними до свого здоров'я. В аптечці обов'язково мають бути потрібні препарати. В ідеалі перед сонячним цунамі проконсультуватись із лікарем.

Раніше РЕДПОСТ писав, що магнітна буря впливатиме на Землю протягом двох днів, з 26 по 27 лютого.



