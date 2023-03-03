03.03.2023 13:00 Віталій Хінєвіч

Евакуація з Куп'янської громади: куди звертатися

Обов'язкова евакуація проводиться для сімей із дітьми та маломобільних жителів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Рішення про обов’язкову евакуацію окремих категорій населення прийняли, враховуючи нестабільну безпекову ситуацію через постійні обстріли території громади російськими військами.

На теперішній час у Куп’янській територіальній громаді зареєстровано 812 дітей, 724 особи з інвалідністю, 140 з яких – маломобільні.

Для решти громадян також залишається можливість безкоштовно евакуюватися. Охочі виїхати з небезпечних територій можуть звернутися за номерами телефонів:

1. Єдиний колцентр: +380931776458. З 9:00 до 22:00;

2. ГО «Я Врятований»: +380634406920;

3. Лінія Куп’янської міської військової адміністрації: +380957714446, +380989407833. З 8:00 до 22:00

4. Гаряча лінія «Червоний Хрест»: 0800332402, +380732402402, +380673832402. З понеділка по п’ятницю з 10:00 до 17:00.

Також можна заповнити відповідну форму на сайті



