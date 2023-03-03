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03.03.2023  13:45   Рита Парфенова

На Харківщині у рибного підприємства забрали водоймище на користь держави

Бізнесмени з Харківщини рощводили рибу к промислових масштаах у незареєстрованому водоймицщ

Новини Харкова: бізнесмени розводили рибу у незаконно зайнятому водосховищі
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Повідомляється, що у Куп'янському районі підприємство тривалий час розводило рибу у місцевому водосховищі. Підприємці отримали дозвіл на спеціальне викрористання водних біоресурсві, але не мало договору аренди на земельну ділянку та водоймище.

Незаконне користання водного об'єкту нанесло державі збитки, тому Куп’янська окружна прокуратура подала позов до суду.

Господарський суд Харківської області задовольнив позовну заяву окружної прокуратури в інтересах Харківської обласної державної адміністрації та органу місцевого самоврядування до приватного підприємства про звільнення водного об’єкта площею 410 га разом із зайнятими ним земельними ділянками вартістю понад 750 млн грн та повернення їх у відання держави.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

 


Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  прокуратура, риба, харків
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