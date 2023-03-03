03.03.2023 11:30 Віталій Хінєвіч

Скинув 8 авіабомб: окупанта, який обстрілював Харків, відправили за ґрати (відео)

За матеріалами СБУ 12 років за ґратами проведе російський льотчик, який бомбардував Харківську телевежу, передає РЕДПОСТ.

Зловмисником є заступник командира військової частини 6-ї армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони західного військового округу зс рф.

6 березня 2022 року окупант, використовуючи російський бойовий літак, перетнув державний кордон України. Після чого здійснив бомбардування радіотелевізинної станції у місті Харків.

Крім цього, було встановлено, що для атаки ворог використав 8 авіаційних бомб ФАБ-500. Загальна вага бомб становить 2,5 тонни у тротиловому еквіваленті.

Рашистського льотчика ЗСУ збили одразу після того, як він скинув бомби.

Після катапультування та приземлення окупанта було затримано.На підставі доказів, зібраних слідчими СБУ, суд визнав його винним за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Суд призначив покарання окупанту у вигляді 12 років позбавлення волі.



