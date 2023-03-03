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03.03.2023  11:15   Віталій Хінєвіч

На Харківщині бабуся разом із поліцейськими розшукувала онуків

Жінка повідомила правоохоронців, що її онуки не відповідають на телефонні дзвінки.

діти
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцейських офіцерів громад в Харківській області.
 
За словами мешканки Безлюдівки діти пішли гуляти, однак ввечері не повернулись додому. Діти не мають батьків та перебувають під опікою у бабусі, з якою мешкають в смт Безлюдівка. Поліція негайно приступила до пошуків дітей.
 
Особовий склад відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківські області піднятий по тривозі. Крім того, до пошуків дітей долучились представники служби у справах дітей Безлюдівської селищної ради.
 
Вжитими розшуковими заходами, протягом трьох годин, поліцейські офіцери громади встановили місцезнаходження дітей. Їх життю та здоров’ю нічого не загрожувало, протиправних дій стосовно дітей не вчинялось.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що чоловіка з краденим кабелем затримали на вокзалі під Харковом.
 

Источник:   Поліцейські офіцери громад в Харківській області
 Тэги:  події, харків
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