Рівень радіації у Харкові та області на 3 березня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Обласний харківський лабцентр, за даними моніторингових досліджень фахівців центру, станом на 3 березня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
по місту Харкову 0,10 – 0,12 мкЗв/год
по Харківській області – 0,10 – 0,15 мкЗв/год
Раніше РЕДПОСТ повідомляв, який радіаційний фон у Харкові 2 березня.
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