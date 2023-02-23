23.02.2023 17:03 Віталій Хінєвіч

СБУ викрила бойовика, який воював проти України в Харківській області

Контррозвідка СБУ встановила причетність до вчинення воєнного злочину одного з ватажків так званої "народної міліції днр", який згодом став заступником голови військово-цивільної адміністрації рашистів в місті Куп'янську.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу.

57-річний зловмисник на прізвисько «Шаман», який до кінця 2014 року проживав у Харкові, з перших днів повномасштабного вторгнення росії в Україну брав участь в окупації Харківської області разом з російськими військовими.

Чоловік керував одним із незаконних збройних формувань терористичної організації "днр", яка була залучена керівництвом рф до ведення агресивної війни проти України.

Задокументовано, що «Шаман» жорстоко поводився з цивільним населенням під час окупації населених пунктів та віддавав накази про такі дії.

Також задокументовано, що він особисто бив українських військовополонених з метою отримання інформації про інших військовослужбовців та керівництва підрозділів територіальної оборони України.

«У середині березня минулого року, під час окупації села Вільхівка у передмісті Харкова, зловмисник віддав наказ своїм підлеглим силоміць вивести цивільного місцевого мешканця з приватного будинку, де рашисти вирішили облаштувати свій штаб. За наказом "Шамана", цивільного чоловіка перевезли до села Веселе та незаконно позбавили волі у приміщенні Веселівської сільської ради. Там його тримали до початку травня, постійно примушуючи до безоплатної праці. Встановлено, що інші цивільні особи, які насильно утримувалися у цій нелегальній в'язниці, також були поміщені туди за наказами "Шамана",- повідомив Владислав Абдула.

За цими фактами слідчі СБУ заочно повідомили воєнному злочинцю про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни).

Тривають комплексні заходи для встановлення його місця перебування та притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ Харківської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.



