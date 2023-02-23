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23.02.2023  16:31   Дмитро Колонєй

На Харківщині спіймали чоловіка, який забезпечував наркотиками тюрми (фото)

Правоохоронці Харківщини провели санкціоновані обшуки за місцем мешкання зловмисника.

Спіймали чоловіка, який забезпечував наркотиками тюрми на Харківщині
 
Як повідомля РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, 23 лютого 2023 року правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцем мешкання 48-річного харків’янина. 
 
 
За наявною інформацією чоловік займався незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин наркозалежним особам, а також переправляв наркотики у місця позбавлення волі.
 
Спіймали чоловіка, який забезпечував наркотиками тюрми на Харківщині
 
В оселі чоловіка поліцейські виявили:
  • наркотичні засоби «канабіс» та «метадон», небезпечну психотропну речовину «PVP» та «екстазі». гроші,
  • револьвер іноземного виробництва,
  • пристрій для відстрілу гумовими кулями
  • саморобний пристрій для відстрілу мисливськими патронами.
Речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження.
 
Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.
 

Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  наркотики, зброя, харків, тюрма
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