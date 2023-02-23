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23.02.2023  16:15   Віталій Хінєвіч

Ворог здійснив обстріл Золочівської громади

Окупанти здійснили обстріл населених пунктів із артилерії.

обстріл
Фото ілюстративне
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Суспільне.
 
Повідомляється, що 23 лютого о 10:30 ворог здійснив обстріл сіл Морозова Долина та Леміщине Золочівської громади.
 
За словами голови громади Віктора Коваленка знищено два приватні будинки, ще чотири будинки та електромережі значно пошкоджені.
 
Окрім цього о 12:45 ворог із мінометів обстріляв село Червона Зоря.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині ворог вдарив ракетою по адмінбудівлі, під завалами люди.
 

Источник:   Суспільне
 Тэги:  агрессия россии, харків
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