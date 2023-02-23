На Харківщині ворог вдарив ракетою по адмінбудівлі, під завалами люди

У Куп’янському районі є влучання ракетою С-300 у адміністративну будівлю.
Про це РЕДПОСТ повідомили у пресслужбі ХОВА, зазначивши, що одна людина поранена, мінімум двоє знаходяться під завалами.
Повідомляться, що вранці 23 лютого окупанти вдарили по Куп‘янському району, попередньо, ракетою С-300. Ракета влучила в адміністративну будівлю.
Внаслідок обстрілу отримав поранення цивільний чоловік, який перебував поряд з будівлею. Під завалами наразі перебувають мінімум двоє людей.
На місці працюють всі рятувальні служби. Інформація уточнюється.
Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 23 лютого від обстрілів військових рф постраждали дві жінки у Куп’янську.
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