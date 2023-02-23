23.02.2023 11:43 Рита Парфенова

На Харківщині ворог вдарив ракетою по адмінбудівлі, під завалами люди

У Куп’янському районі є влучання ракетою С-300 у адміністративну будівлю.

Про це РЕДПОСТ повідомили у пресслужбі ХОВА, зазначивши, що одна людина поранена, мінімум двоє знаходяться під завалами.

Повідомляться, що вранці 23 лютого окупанти вдарили по Куп‘янському району, попередньо, ракетою С-300. Ракета влучила в адміністративну будівлю.

Внаслідок обстрілу отримав поранення цивільний чоловік, який перебував поряд з будівлею. Під завалами наразі перебувають мінімум двоє людей.

На місці працюють всі рятувальні служби. Інформація уточнюється.

Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 23 лютого від обстрілів військових рф постраждали дві жінки у Куп’янську.



