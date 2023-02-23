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23.02.2023  11:43   Рита Парфенова

На Харківщині ворог вдарив ракетою по адмінбудівлі, під завалами люди

У Куп’янському районі є влучання ракетою С-300 у адміністративну будівлю.

ракета с-300

Про це РЕДПОСТ повідомили у пресслужбі ХОВА, зазначивши, що одна людина поранена, мінімум двоє знаходяться під завалами.

Повідомляться, що вранці 23 лютого окупанти вдарили по Куп‘янському району, попередньо, ракетою С-300. Ракета влучила в адміністративну будівлю.

Внаслідок обстрілу отримав поранення цивільний чоловік, який перебував поряд з будівлею. Під завалами наразі перебувають мінімум двоє людей.

На місці працюють всі рятувальні служби. Інформація уточнюється.

Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 23 лютого від обстрілів військових рф постраждали дві жінки у Куп’янську.

 


Источник:   ХОВА
 Тэги:  ракетний удар, обстріл, хова, харків, агрессия россии
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