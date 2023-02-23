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23.02.2023  10:11   Рита Парфенова

Ранковий обстріл Куп'янська: є поранені

23 лютого через ранкові обстріли Харківської області поранено двох жінок.

швидка допомога

Про це РЕДПОСТ повідомили у пресслужбі ХОВА, зазначивши, що вранці 23 лютого ворог продовжив обстрілювати мирних жителів Куп'янська.

Внаслідок ранкового обстрілу зазнали поранення 2 цивільні жінки.

Наразі медики надають постраждалим необхідну допомогу.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 22 по 23 лютого від обстрілів військових рф постраждали дві людини у Харкові та один чоловік у Куп’янському районі.


Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстріл, харків, харьков, хова, агрессия россии
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