23.02.2023 10:11 Рита Парфенова

Ранковий обстріл Куп'янська: є поранені

23 лютого через ранкові обстріли Харківської області поранено двох жінок.

Про це РЕДПОСТ повідомили у пресслужбі ХОВА, зазначивши, що вранці 23 лютого ворог продовжив обстрілювати мирних жителів Куп'янська.

Внаслідок ранкового обстрілу зазнали поранення 2 цивільні жінки.

Наразі медики надають постраждалим необхідну допомогу.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 22 по 23 лютого від обстрілів військових рф постраждали дві людини у Харкові та один чоловік у Куп’янському районі.



