Ранковий обстріл Куп'янська: є поранені

23 лютого через ранкові обстріли Харківської області поранено двох жінок.
Про це РЕДПОСТ повідомили у пресслужбі ХОВА, зазначивши, що вранці 23 лютого ворог продовжив обстрілювати мирних жителів Куп'янська.
Внаслідок ранкового обстрілу зазнали поранення 2 цивільні жінки.
Наразі медики надають постраждалим необхідну допомогу.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 22 по 23 лютого від обстрілів військових рф постраждали дві людини у Харкові та один чоловік у Куп’янському районі.
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