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23.02.2023  09:10   Рита Парфенова

Внаслідок ворожих обстрілів Харкова та області три людини отримали поранення

Протягом доби з 22 по 23 лютого від обстрілів військових рф постраждали дві людини у Харкові та один чоловік у Куп’янському районі.

швидка допомога

Про це РЕДПОСТ повідомили у пресслужбі ХОВА, зазначивши, що під ворожий вогонь потрапили щонайменше 18 населених пунктів.

Двоє цивільних отримали легкі поранення вранці 22 лютого, коли близько 10:30 ворог завдав удару 4 ракетами С-300 по об'єктах промисловості у Київському районі Харкова.

Протягом минулої доби ворог обстріляв населені пункти в Куп'янському, Чугуївському, Харківському та Ізюмському районах області:

  • У с. Подоли Куп'янського району внаслідок обстрілу поранення отримав 40-річний цивільний чоловік. Госпіталізований в стані середньої тяжкості.
  • У Вовчанську внаслідок масованих обстрілів пошкоджено 6 житлових будинків та 2 заклади освіти. В с. Нестерне Вовчанської громади пошкоджено будівлі фермерського господарства.
  • Внаслідок обстрілу с. Чернещена Ізюмського району зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджені електроопори.

обстріл

Раніше РЕДПОСТ писав, що 22 лютого у місті Ізюм працівник лісового господарства наступив на міну «пелюстка». Медики, які надавали допомогу, діагностували вибухове поранення, постраждалого було госпіталізовано.


Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
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