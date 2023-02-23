Внаслідок ворожих обстрілів Харкова та області три людини отримали поранення

Протягом доби з 22 по 23 лютого від обстрілів військових рф постраждали дві людини у Харкові та один чоловік у Куп’янському районі.
Про це РЕДПОСТ повідомили у пресслужбі ХОВА, зазначивши, що під ворожий вогонь потрапили щонайменше 18 населених пунктів.
Двоє цивільних отримали легкі поранення вранці 22 лютого, коли близько 10:30 ворог завдав удару 4 ракетами С-300 по об'єктах промисловості у Київському районі Харкова.
Протягом минулої доби ворог обстріляв населені пункти в Куп'янському, Чугуївському, Харківському та Ізюмському районах області:
Раніше РЕДПОСТ писав, що 22 лютого у місті Ізюм працівник лісового господарства наступив на міну «пелюстка». Медики, які надавали допомогу, діагностували вибухове поранення, постраждалого було госпіталізовано.
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