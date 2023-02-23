23.02.2023 09:10 Рита Парфенова

Внаслідок ворожих обстрілів Харкова та області три людини отримали поранення

Протягом доби з 22 по 23 лютого від обстрілів військових рф постраждали дві людини у Харкові та один чоловік у Куп’янському районі.

Про це РЕДПОСТ повідомили у пресслужбі ХОВА, зазначивши, що під ворожий вогонь потрапили щонайменше 18 населених пунктів.



Двоє цивільних отримали легкі поранення вранці 22 лютого, коли близько 10:30 ворог завдав удару 4 ракетами С-300 по об'єктах промисловості у Київському районі Харкова.



Протягом минулої доби ворог обстріляв населені пункти в Куп'янському, Чугуївському, Харківському та Ізюмському районах області:

У с. Подоли Куп'янського району внаслідок обстрілу поранення отримав 40-річний цивільний чоловік. Госпіталізований в стані середньої тяжкості.

У Вовчанську внаслідок масованих обстрілів пошкоджено 6 житлових будинків та 2 заклади освіти. В с. Нестерне Вовчанської громади пошкоджено будівлі фермерського господарства.

Внаслідок обстрілу с. Чернещена Ізюмського району зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджені електроопори.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 22 лютого у місті Ізюм працівник лісового господарства наступив на міну «пелюстка». Медики, які надавали допомогу, діагностували вибухове поранення, постраждалого було госпіталізовано.



