    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Постраждалу на пожежі дівчинку госпіталізували за 80 кілометрів до Харкова
23.02.2023  09:33   Рита Парфенова

Постраждалу на пожежі дівчинку госпіталізували за 80 кілометрів до Харкова

У Шевченківській громаді Харківської області сталася пожежа, не пов’язана з веденням бойових дій.

У селі Огурцівка Шевченківської громаді Харківської області сталася пожежа, не пов’язана з веденням бойових дій

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України в Харківській області, 22 лютого о 16:35 зайнявся приватний будинок у с. Огурцівка Шевченківської громад.

Вогонь охопив домашні речі та перекриття на площі біля 24 кв.м.

Під час пожежі постраждала дівчинка 2010 року народження. Вона отримала отруєння чадним газом і була госпіталізована до лікувального закладу м. Харкова.

У селі Огурцівка Шевченківської громаді Харківської області сталася пожежа, не пов’язана з веденням бойових дій

Рятувальники 54-ї ДРПЧ впорались з вогнем о 17:11. Причиною загоряння стало необережне поводження з вогнем.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області за добу з 22 по 23 лютого 2023 року не зафіксовано пожеж, що виникли внаслідок влучання ворожіх снарядів.


Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, дснс, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
23.02 Надзвичайні події Загиблого чоловіка знайшли у Харкові під час пожежі у підвалі багатоповерхівки 23.02 Надзвичайні події Ракетним обстрілом у Харкові пошкоджено промисловий об’єкт. Оперативна обстановка від ДСНС 22.02 Надзвичайні події Харків на ранок 22 лютого. Оперативна обстановка від ДСНС
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 