Постраждалу на пожежі дівчинку госпіталізували за 80 кілометрів до Харкова

У Шевченківській громаді Харківської області сталася пожежа, не пов’язана з веденням бойових дій.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України в Харківській області, 22 лютого о 16:35 зайнявся приватний будинок у с. Огурцівка Шевченківської громад.
Вогонь охопив домашні речі та перекриття на площі біля 24 кв.м.
Під час пожежі постраждала дівчинка 2010 року народження. Вона отримала отруєння чадним газом і була госпіталізована до лікувального закладу м. Харкова.
Рятувальники 54-ї ДРПЧ впорались з вогнем о 17:11. Причиною загоряння стало необережне поводження з вогнем.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області за добу з 22 по 23 лютого 2023 року не зафіксовано пожеж, що виникли внаслідок влучання ворожіх снарядів.
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