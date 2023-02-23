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23.02.2023  08:33   Рита Парфенова

Загиблого чоловіка знайшли у Харкові під час пожежі у підвалі багатоповерхівки

Наразі правоохоронці з’ясовують особу загиблого на пожежі.

вогонь

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України в Харківській області, майже час знадобився пожежникам на приборкання вогню у підвалі житлової 12-поверхівки на пр. Людвіга Свободи, 31.

Вогнеборці отримали виклик на пожежу 22 лютого о 20:17. У підвалі багатоповерхівки горіло сміття на площі 5 кв.м.

Під час проведення розвідки рятувальниками 32-ї ДРПЧ було виявлене тіло загиблого чоловіка, дані якого встановлюються.

Пожежу приборкали о 21:02. Її причиною могло стати необережне поводження з вогнем.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області за добу з 22 по 23 лютого 2023 року не зафіксовано пожеж, що виникли внаслідок влучання ворожіх снарядів.


Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, дснс, харків
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