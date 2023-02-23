23.02.2023 10:31 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 23 лютого

Минулої доби офіційно зареєстровано 10 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 12 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 316 685 осіб. Одужало 309 058 осіб, на сьогоднішній день перебуває під медичним наглядом 315 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, ніхто не помер.

Діагноз «коронавірус» фіксували у трьох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 10 осіб (усі – мешканці міста Харкова). По одному позитивному результату зареєстровано у Богодухівсьокму та Лозівському районах області.

Раніше РЕДПОСТ повідомляв про статистику коронавірусу в Харкові та області на 22 лютого.



