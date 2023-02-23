23.02.2023 11:04 Рита Парфенова

Розмінування Харківської області: сапери працювали у п’яти районах області

Протягом доби 22 лютого 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 137 одиниць вибухових предметів.

У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

За минулу добу 22 лютого піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 2,14 га території в Харківському, Ізюмському, Лозівському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.

Саперами виявлено та знешкоджено 137 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів.

До робіт залучалося 7 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 37 осіб особового складу та 14 одиниць техніки.



Загалом, починаючи з 8 вересня 2022 року, піротехніки обстежили близько 1902 га території, 256,8 км автомобільних доріг, 790,3 км ЛЕП, 156,8 км залізничних колій та 188,7 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 51 тис. 507 ВНП.

Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 23 лютого від обстрілів військових рф постраждали дві жінки у Куп’янську.



