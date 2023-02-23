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23.02.2023  11:20   Віталій Хінєвіч

У Лозівській громаді прийматимуть пацієнтів мобільні бригади лікарів

Прийом пацієнтів здійснюють лікарі різних спеціальностей з Харкова.

Лікарі
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на  "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".
 
23 лютого лікарі приймають пацієнтів у Миролюбівському старостинському окрузі.  Люди можуть звертатися за допомогою незалежно від місця реєстрації.
 
Протягом тижня виїзні консультації надаватимуть: кардіолог, невропатолог, хірург, акушер-гінеколог та педіатр.
 
Графік роботи мобільних бригад опублікований на сайті міської ради. Медики приймають пацієнтів та роблять діагностику безкоштовно.
 
«Проєкт реалізовується за підтримки першої леді України Олени Зеленської. Дякуємо за сприяння директору Харківського Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф  Віктору Забашті»,- йдеться у повідомленні.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що постраждалу на пожежі дівчинку госпіталізували за 80 кілометрів до Харкова.
 

Источник:   Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
 Тэги:  харків, медицина
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