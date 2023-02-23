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23.02.2023  11:40   Віталій Хінєвіч

У прифронтових районах Харківської області знеструмлення-Укренерго

Відключення світла сталося через ворожі обстріли.

відключення світал
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.
 
Через пошкодження мереж операторів системи розподілу, спричинені ворожими обстрілами, є знеструмлення у прифронтових районах Харківської, Запорізької, Херсонської областей. Там, де дозволяє безпекова ситуація, проводяться ремонтні роботи.
 
«Ліміти споживання до областей не доводились через відсутність дефіциту потужності в енергосистемі. Однак при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень»,- зазначили в компанії.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що 23 лютого через ранкові обстріли Харківської області поранено двох жінок.
 

Источник:   Укренерго
 Тэги:  жкг, харків, відключення світла
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