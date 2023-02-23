23.02.2023 11:40 Віталій Хінєвіч

У прифронтових районах Харківської області знеструмлення-Укренерго

Відключення світла сталося через ворожі обстріли.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.

Через пошкодження мереж операторів системи розподілу, спричинені ворожими обстрілами, є знеструмлення у прифронтових районах Харківської, Запорізької, Херсонської областей. Там, де дозволяє безпекова ситуація, проводяться ремонтні роботи.

«Ліміти споживання до областей не доводились через відсутність дефіциту потужності в енергосистемі. Однак при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень»,- зазначили в компанії.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 23 лютого через ранкові обстріли Харківської області поранено двох жінок.



