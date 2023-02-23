    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині чоловік звернувся за допомогу до «кримінального авторитета» для «вирішення» питань
23.02.2023  12:15   Віталій Хінєвіч

На Харківщині чоловік звернувся за допомогу до «кримінального авторитета» для «вирішення» питань

55-річний раніше судимий чоловік звернувся за допомогою до «кримінального авторитета», щоб «вибити» неіснуючий борг у людини.

Харків кримінал
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
За даними слідства, у 2021 році обвинувачений звернувся за допомогою до «кримінального авторитета», який встановив злочинний вплив у Лозівському районі — збирав «данину» з підприємців та вимагав неіснуючі борги у місцевих мешканців.
 
Обвинувачений попрохав «авторитета» посприяти вирішенню особистих питань — «вибити борги» у інших осіб за начебто невиконання ними попередніх домовленостей щодо торгівлі автомобілями. Аби «переконати» своїх жертв віддати гроші, зловмисники погрожували їм насильством.
 
Щоб уникнути фізичної розправи, один з потерпілих погодився на умови зловмисників та «заплатив» їм, інший чоловік передав власний автомобіль «ВАЗ-21099».
 
Справу розглядатимуть у Лозівському міськрайонному суді Харківської області.
 
Наразі чоловік, який раніше вже неодноразово мав проблеми із законом, перебуває в Харківському слідчому ізоляторі — він також є обвинуваченим в іншому кримінальному провадженні.
 
Досудове розслідування проводили слідчі слідчого управління ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — Управління стратегічних розслідувань в Харківській області ДСР НПУ.
 
Санкція статті ч. 1 ст. 255-3 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією майна або без такої.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині чоловік забив металевим совком людину.
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  кримінал, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
23.02 Надзвичайні події Мешканець Куп'янського району зберігав боєприпаси 22.02 Надзвичайні події На Харківщині чоловік забив металевим совком людину 21.02 Надзвичайні події У Харківській області поштарка привласнювала собі гроші
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 