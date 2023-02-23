23.02.2023 12:15 Віталій Хінєвіч

На Харківщині чоловік звернувся за допомогу до «кримінального авторитета» для «вирішення» питань

55-річний раніше судимий чоловік звернувся за допомогою до «кримінального авторитета», щоб «вибити» неіснуючий борг у людини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, у 2021 році обвинувачений звернувся за допомогою до «кримінального авторитета», який встановив злочинний вплив у Лозівському районі — збирав «данину» з підприємців та вимагав неіснуючі борги у місцевих мешканців.

Обвинувачений попрохав «авторитета» посприяти вирішенню особистих питань — «вибити борги» у інших осіб за начебто невиконання ними попередніх домовленостей щодо торгівлі автомобілями. Аби «переконати» своїх жертв віддати гроші, зловмисники погрожували їм насильством.

Щоб уникнути фізичної розправи, один з потерпілих погодився на умови зловмисників та «заплатив» їм, інший чоловік передав власний автомобіль «ВАЗ-21099».

Справу розглядатимуть у Лозівському міськрайонному суді Харківської області.

Наразі чоловік, який раніше вже неодноразово мав проблеми із законом, перебуває в Харківському слідчому ізоляторі — він також є обвинуваченим в іншому кримінальному провадженні.

Досудове розслідування проводили слідчі слідчого управління ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — Управління стратегічних розслідувань в Харківській області ДСР НПУ.

Санкція статті ч. 1 ст. 255-3 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією майна або без такої.



