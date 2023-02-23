23.02.2023 12:37 Рита Парфенова

Фотовиставка харківських спортсменів, загинувших через війну, відкриється на станції метро

З 24 лютого по 9 березня у фойє на другому поверсі станції метро «Університет» пройде фотовиставка «Янголи спорту».

Як повідомили РЕДПОСТ у Департаменті у справах сім'ї, молоді та спорту, на виставці будуть представлені фотографії спортсменів, життя яких обірвалося через повномасштабну війну. Серед них - чемпіони світу і Європи, багаторазові переможці національних першостей з олімпійських і неолімпійських видів спорту, ветерани спорту і діти, які тільки починали свій спортивний шлях і чиє життя жорстоко обірвалося.



Серед «Янголів спорту» - харків'яни Артем Бородавка (фрісбі, 39 років), Владислав Шаповалов (гірьовий спорт, 19 років), Дмитро Шарпар (фігурне катання, 25 років), Євген Малишев (біатлон, 19 років), Олександр Клушин (ММА) , 28 років), Вадим Денчик (стендова стрільба, 54 роки), Олексій Биковський (американський футбол, 28 років), Олександр Заколодний та Григорій Григор'єв (альпінізм, по 35 років), Микола Півень (біатлон, 50 років), Михайло Барибін (біатлон, 51 рік), Дмитро Кобенко (важка атлетика, 21 рік), Анастасія Гончарова (велоспорт, 21 рік), Кирило Баєв (ММА, 21 рік), В'ячеслав Шахов (волейбол, 43 роки).



Проєкт «Янголи спорту» заснований Спортивним комітетом України у квітні 2022 року. Експозицію вже показали у Києві, Житомирі, Рівному, Львові та Івано-Франківську.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові відбувалися заходи, присвячені Дню пам’яті Героїв Крут.



