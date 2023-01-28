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28.01.2023  16:19   Дмитро Колонєй

У Харкові вшановують пам’ять Героїв Крут (фото)

У Харкові вже відбуваються заходи, присвячені Дню пам’яті.

Вшановують пам’ять Героїв Крут у Харкові
 
Як нагадує РЕДПОСТ, у неділю в Україні відзначатиметься День пам’яті Героїв Крут, присвячений бою 29 січня 1918 року поблизу селища Крути, у якому, борючись з більшовиками загинуло близько сотні захисників України, більшість - молоді люди. Відомі імена 27 студентів, яких взяли в полон та розстріляли. Їхні тіла пізніше були урочисто перепоховані на Аскольдовій могилі у Києві. 
 
Вшановують пам’ять Героїв Крут у Харкові
 
Щоб зберегти пам’ять про той подвиг, бібліотеки міста Харкова проведуть тематичні масові заходи. Цього року вони пройдуть переважно в онлайн-режимі на медіаресурсах та на сторінках соціальних мереж бібліотек. 
 
Вшановують пам’ять Героїв Крут у Харкові
 
Вже не один рік читачі та співробітники бібліотеки №17 для людей з вадами зору ім. Л. Гіршмана (Шевченківський район) долучаються до Дня пам’яті Героїв Крут. Там проводяться інформаційні заходи, тематичні години тощо.  
 
Вшановують пам’ять Героїв Крут у Харкові
 
А Центральна бібліотека Немишлянського району презентувала виставку «Пам’ятай про Крути». В експозиції представлені книги, фотоальбоми та інфографіка, де розповідається про тогочасні події.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у харківських школах вшанували пам'ять жертв Голокосту
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  день пам’яті, крути, харьков
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