28.01.2023 17:00 Дмитро Колонєй

Афера на деревині: лісничий провернув шахрайську схему на Харківщині (фото)

Правоохоронці викрили хитрого охоронця лісу на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, у січні 2023 року лісничий одного з держпідприємств Харківщини, яке не відноситься до сфери управління Держлісагентства України, вирішив протизаконно розбагатіти. Для цього він організував протизаконну схему, під час якої вимагав від чоловіка немаленьку суму за безперешкодні відпуск та вивезення дерев з території лісництва.

Аби зробити все «офіційно», лісничий сказав клієнту, що він передасть йому деревини на 28 тис. грн, але через бухгалтерський облік він оформив вивезення дерев тільки на суму 4 тис. грн.

У свою чергу, 24 тис. грн підуть у кишеню лісничому, оминаючи бухгалтерський облік лісогосподарства.

26 січня під час передачі 24 тис. грн правоохоронці затримали службову особу в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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