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28.01.2023  17:31   Дмитро Колонєй

«Укрзалізниця» змінила схему продажу квитків та прикрила махінації перекупщиків

Компания вирішила проблеми із перекупщиками квітків.


Фотографія з відкритих джерел
Як повідояляє РЕДПОСТ, із посиланням на «Укрзалізницю», компанія  нещодавно змінила правила, щоб унеможливити перепродаж квитків на найбільш ажіотажні міжнародні рейси, почав онлайн продавати квитки, наприкоад, на потяг Київ — Варшава. 
 
Однак перекупщики перелаштували алгоритми своїх дій на «онлайн-рейки» та розпочали полювання на квитки з повернень. «Укрзалізниця» провела низку «контрольних закупівель» за оголошеннями в мережі, де за «комісію» пропонували знайти квитки на Варшаву, і встановила співробітників, які були учасниками цього процесу.
 
«Свєта — рішаю білети» (наша вже тепер ексспівробітниця), «Віталік — білети на поїзд», і не сподівайтесь, щось знову «порішати». Ваш час закінчився. Наші пасажири очікують чіткості та прозорості від нас, тож жодним «рибкам-прилипалам» не місце поряд з «Укрзалізницею», — заявили в компанії.
 
Віднині всі квитки, що повертатимуться на конкретну дату, будуть вводитись у систему чітко за один день до дати поїздки між 08:00 та 09:00.
 
Тобто загальний продаж квитків стартуватиме за 20 днів до рейсу, а квитки, які повертали, виставлятимуть на продаж за день до відправлення.
 
«Якщо ви не встигли придбати квиток за 20 днів, тепер не потрібно за ними полювати чи звертатись до «перекупщиків» — можна для термінових справ знайти всі повернуті квитки в цей чіткий часовий проміжок. А квитки, які будуть здаватись день у день, повертатимуться в систему не пізніше, ніж за 30 хвилин після здачі», — додали в компанії.
 

 


Источник:   Укрзалізниця
 Тэги:  афера, квітки, україна
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