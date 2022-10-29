29.10.2022 17:13 Дмитро Колонєй

Майнова афера: харків’янин підозрюється у шахрайстві

Викрито незаконну реєстрацію права власності у центрі Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, досудовим розслідуванням встановлено, що у січні 2020 року приватний нотаріус без наявності відповідних законних правовстановлюючих документів зареєстрував за харків’янином право власності на підвальні приміщення по вул. Чернишевській, які належать територіальній громаді міста Харкова.

Псевдовласник використав завідомо підроблені документи задля того, щоб отримати вказане нерухоме майно.

Площа приміщень складає майже 270 кв. м, вартість – близько 2 млн гривень.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування проводить СВ Харківського районного управління № 1 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління СБУ в Харківській області.

Як повідомлялось раніше, у серпні Київською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо приватного нотаріуса за фактом зловживання повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави, та 40-річного харків’янина — за фактом пособництва у вказаному злочині (ч. 3 ст. 365-2 КК України, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 365-2 КК України).